Le magasin d'accessoires Xbox officiel s'ouvre à la France

Source : Xbox Gear

Bonne nouvelle pour tous les férus de la marque, qui vont enfin pouvoir s'offrir lesproposés par la. En effet, plus besoin de passer par la case import, puisque la boutique a, et est disponible à cette adresse La boutique permet notamment de s'offrir des t-shirts, des accessoires, des casquettes, des bonnets, des pulls ou encore des vestes, à l'effigie de la marque Xbox donc, mais aussi de. On peut ainsi s'offrir des vêtements Halo, Sea of Thieves, Gears of War, mais aussi Cuphead ou encore Ori.Pour ceux qui sont davantage marqués par PlayStation, il existe également une boutique officielle, PlayStation Gear , qui permet elle aussi de mettre la main sur de nombreux vêtements et accessoires à la gloire de Sony et de ses licences. Pas de jaloux donc.