La dixième édition de la Paris Games Week ouvre sa billetterie avec une affiche inédite

Des billets à 10€ en quantité limitée

🔴 Nous sommes ravis de vous dévoiler l'affiche officielle de la 10ème édition de la #PGW ! 🤩🎂



Alors, hâte d'y être ? 😏 pic.twitter.com/fuXeaXtOu0 — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) 22 mai 2019



Une fois encore, laaura lieu Portes de Versailles pour son édition 2019.. Comme nous l'avions déjà évoqué en février dernier , 80 000 m² seront mis à disposition des joueurs, soit une surface identique à celle proposée en 2018. La billetterie vient donc d'être mise en ligne et nous permet de découvrir les tarifs de cetteTous les billets ne sont pas encore disponibles à l'achat mais sachez que. Attention car ces tickets sont en quantité très limitée (500 exemplaires). Pour ce qui est du, il s'élève à 19€ par journée et par personne. Unest appliqué pour les étudiants et les personnes de moins de 18 ans. Notez que les prix varient en fonction des journées avec un samedi plus cher à 21€ et le dimanche à 17€.Sur ses réseaux sociaux, le) a dévoilé une affiche pour cette dixième. Cette année, le violet sera de rigueur et l'e-sport à l'honneur puisque l'et l'figurent sur le poster. Pour le moment, nous ne savons cependant pas encore quels exposants feront le déplacement.Ainsi, nous allons devoir patienter encore un peu pour savoir siou encoreauront des stands cette année. Nous ne savons pas non plus si le, soit le concert dédié aux musiques de jeux vidéo, sera reconduit en 2019. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura beaucoup de monde puisque l'édition 2018 avait rassemblé environ