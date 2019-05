From Software devrait annoncer un jeu avec avec George R.R. Martin à l'E3 2019

© Bandai Namco

L'hiver ne viendra pas tout de suite

Du monde ouvert au programme et une annonce en juin

L'écrivain américain a visiblement travaillé pour un studio japonais et un titre aurait même fuité pour ce soft encore très mystérieux.Dans un post sur son blog personnel, le créateur de Game of Thrones a confirmé qu'il a travaillé en tant que consultant pour un studio de jeux vidéo japonais. S'il ne donne pas de nom précis, d'autres rumeurs semblent indiquer qu'il s'agit bien de, les développeurs bien connus pour des hits commeou encore le tout récent. Ainsi, sera-t-il possible de retourner à Westeros dans une aventure à la difficulté bien corsée ?Et bien pas vraiment, car d'après d'autres bruits de couloir relayés par Gamesradar , il s'agirait en réalité d'une nouvelle licence nommée. Les événements se dérouleraient dans un monde nordique, avec la mythologie qui va avec et des légendes bien sombres. Visiblement, God of War a fait des émules avec ses environnements enneigés. Bien évidemment, il faut prendre ces informations avec des pincettes car il est impossible de les vérifier pour le moment.Cependant, il est important de préciser qu'un partenariat entre From Software et George R.R. Martin avait déjà été évoqué en mars dernier par différentes sources. Le site Gematsu affirme que le nom de code de ce projet est « GR » (ce qui colle avec le titre Great Rune) et qu'il est en développement depuis trois ans, avec un vaste monde ouvert au programme. Bref, sur le papier, c'est très prometteur surtout que le jeu serait édité par Bandai Namco et que Hidetaka Miyazaki () semble lui aussi impliqué.Terminons en mentionnant le fait que Gematsu affirme quesera annoncé officiellement à l' E3 2019 durant la conférence Microsoft. Il ne nous reste donc plus qu'à patienter quelques jours pour connaître le fin mot de l'histoire. La conférence aura lieu le dimanche 9 juin à partir de 22 h, heure française.