Guacamelee! Super Turbo Championship Edition est gratuit sur le Humble Store

Pour la cinquième année consécutive, l’esplanade des Invalides de Paris s’est transformée en circuit de course pour la Formule E, mais également pour des SUV boostés à… l’électricité ! Cette année fût l’occasion de découvrir la toute nouvelle « Gen2 » (deuxième génération) de Formules E qui augmente sérieusement l’intérêt de cette jeune discipline. Plus rapides, plus intelligentes, plus autonomes, ces bolides préfigurent les citadines électriques de demain et autant dire qu’elles tiennent déjà toutes leurs promesses. Prêt, feu, partez…