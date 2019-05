D'après une étude, les joueurs PC seront 20 millions à passer aux consoles ou cloud gaming d'ici 2022

En Australie, un recours collectif engagé par plus de 6 000 taxis et chauffeurs de VTC vise Uber, accusé d'avoir opéré illégalement sur le territoire australien. Cette action regroupe des chauffeurs exerçant dans quatre États : le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l'Australie-Occidentale, ajoute le quotidien britannique The Guardian.