Apex Legends : plus de 350 000 tricheurs bannis depuis le lancement

La chasse aux tricheurs se poursuit sur Apex Legends

Disponible depuis un peu plus d'un mois maintenant, le free-to-playcomptabilisait la semaine dernière plus de 50 millions de joueurs . Évidemment, comme tout bon Battle royale qui se respecte, le jeu compte son lot de, lesquels sont fermement traqués par les développeurs.En effet, Respawn Entertainment annonce via Reddit avoir procédégrâce à Easy Anti Cheat. «», explique le studio.Pour lutter efficacement contre les, Respawn Entertainment travaille avec divers, chez EA comme en dehors, et vient de renforcer son équipe. Un système de report sera également implémenté sur PC pour permettre aux joueurs de remonter directement au studio les informations concernant un éventuel tricheur.