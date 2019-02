10 mois après son lancement, le Razer Game Store ferme ses portes

Crédits : Razer

Razer évoque un "repositionnement de ses activités"



Un système de fidélité permettait de s'offrir de l'équipement Razer. Crédits : Razer

La rudesse de la compétition entre les différentes plates-formes du marché commence à prendre des airs de partie de. Alors que l'rebat les cartes d'un marché en pleine remise en question, le magasin numérique de, lui, dépose les armes.Dans un message laconique , l'équipementier bien connu des joueurs PC annonce la fermeturede sa boutique Razer Game Store. La marque justifie sa décision comme faisant partie d'un plan de "repositionnement de ses activités".Le site, qui affiche par ailleurs toujours une grosse estampe "BETA" dans son coin supérieur droit, continue donc d'offrir ses services à qui veut jusqu'à la fin du mois en cours., et que tous les jeux déjà acquis resteront fonctionnels. En effet le Razer Game Store ne fonctionne pas tout à fait comme un succédané de Steam, mais comme une boutique mettant en vente des clés d'activation Steam et Uplay.Le service, lancé en avril 2018 dans une relative indifférence, permettait ainsi à ses utilisateurs de profiter de tarifs parfois plus avantageux qu'en passant directement par les plates-formes usuelles. Le Razer Game Store servait aussi à l'équipementier de vitrine sur ses périphériques et ordinateurs portables. Razer avait en effet mis en place un système de points de fidélité permettant de s'offrir claviers, souris et autres casques gamer via une monnaie virtuelle récupérée après chaque achat.