THQ Nordic rachète le développeur du très réaliste Kingdome Come : Deliverance



Kingdom Come: Deliverance s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires

Déjà dans le giron dedont la filiale Deep Silver avait assuré l'édition defait son entrée dans une bien belle écurie aux côtés des studios responsables des licences Metro, Saints Row ou encore TimeSplitters.Comme pour se rassurer du bien-fondé de la transaction, THQ Nordic annonce dans son communiqué que, le jeu de rôle médiéval ultra réaliste signé du studio tchèque qu'il vient d'acquérir, s'était écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires.Un chiffre des plus coquets pour un jeu issu en partie d'une campagne de crowdfunding et sorti il y a tout juste un an.Autant dire qu'avec 42 millions d'euros directement injectés dans le tiroir-caisse, le gâteau d'anniversaire risque d'être copieux.