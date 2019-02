Anthem : le trailer est là... et il envoie !

Crédits : Electronic Arts



Oui, c'est une reprise de Crazy Train d'Ozzy Osbourne

All aboard !

Oui, c'est un brin étrange d'appeler cela un trailer de sortie alors que l'on ne pourra enfiler nos javelins que dans neuf dodos, mais les voies de la communication sont impénétrables.Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi,est le nouveau bébé de Bioware (Dragon Age, Mass Effect), et sortira le 22 février prochain sur PC, PS4 et Xbox One.Cemultijoueurs vous emmènera dans des contrées hostiles et luxuriantes à bord de votre Javelin : un exosquelette vous accordant une force surhumaine et la capacité de voler.Au confluent entre Warframe, Destiny et The Division, Anthem fait la part belle à la coopération entre les joueurs pour progresser, lui accordant un petit côté MMO-lite pas piqué des hannetons.