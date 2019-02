Fortnite bat un nouveau record en ayant généré 500 millions de dollars sur iOS

Crédits : Epic Games

Fortnite : véritable usine à cash sur iOS



500 millions de dollars en moins d'un an : un nouveau record pour Fortnite. Crédits : SensorTower

Sur Android, Fortnite n'a généré "que" 100 millions de dollars

Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, queest un phénomène à ne pas prendre à la légère.Il a beau être free-to-play, les joueurs de Fortnite ont, eux, la bourse leste. La vente de V Bucks, la monnaie virtuelle du jeu de Epic Games, a permis a la version iOS du titre de franchir le cap des 500 millions de dollars de revenus en 326 jours seulement. Selon SensorTower , qui révèle ces chiffres, c'est, précédent tenant du titre avec 389 jours au compteur. Honor of Kings aura quant à lui demandé 405 jours pour faire de même.Les joueurs américains semblent être les plus généreux avec l'éditeur, puisque, soit 320 millions de dollars.Cependant vous n'ignorez pas que l'App Store d'Apple s'octroie une généreuse part de 30% des revenus générés par les applications qu'il héberge. On estime donc que l'entreprise de Tim Cook a récupéré pas moins de 150 millions de dollars, simplement en faisant figurer Fortnite dans son catalogue.La sortie du carton d'Epic Games sur Android a été plus tumultueuse. Au point d'ailleurs que l'éditeur a décidé de se passer du magasin d'application de Google pour sa distribution.Les résultats s'en retrouvent forcément amoindris du côté d'Android, mais seulement en apparence. En effet si SensorTower estime que le Battle Royale n'a généré "que" 100 millions de dollars sur Android,puisqu'il distribue lui-même sa poule aux oeufs d'or.Au total, Fortnite sur mobile a donc rapporté quelque 450 millions de dollars à Epic Games... en moins d'un an.