Le jeu mobile Westworld, accusé de plagiat par Bethesda, va fermer ses serveurs

Le jeu ne peut déjà plus être téléchargé

Ces accusations de plagiat ont été consolidées par le fait que Behaviour est également à l'origine du jeusur smartphone et tablette. Dans sa plainte,dénonçait le fait que le code source deavait été réutilisé danset que même plusieurs bugs entre les deux jeux étaient totalement similaires. Ainsi, l'éditeur mentionnait le fait que Behaviour avaitpour gagner du temps et réduire les coûts de production. Ce qui est bien évidemment totalement illégal.L'affaire a donc été portée vers les tribunaux, mais les deux parties ont réussi à trouver un accord à l'amiable.Ainsi, comme Behaviour l'a annoncé sur Twitter,: «».À l'heure actuelle, les joueurs ne peuvent donc plus télécharger le jeu et effectuer des achats in-game.