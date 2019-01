Sea of Thieves : une mise à jour nécessite de réinstaller complètement le jeu

L'objectif : proposer davantage de contenu dans le futur

Inhabituel : cette mise à jour aura pour effet dela taille des fichiers du jeu.À en croire le communiqué publié sur le site officiel de, cette cure d'amincissement permettra aux développeurs de proposer de, sans pour autant impacter l'espace total requis par le jeu.Très concrètement, Sea of Thieves passera ainsisur Xbox One, de 47 Go à 25 Go sur Xbox One X, et de 47 Go à 27 Go sur PC.