About my Uncle gratuit sur le Humble Store

A Story about My Uncle actuellement offert sur l'Humble Store pour une durée limitée

Développé par Gone North Game,est un jeu de plateforme et d'aventure à la première personne dont le lancement remonte maintenant à mai 2014.Plutôt bien reçu lors de sa sortie, le titre devait toutefois conjuguer avec une durée de vie souvent jugée faiblarde (4 à 5 heures). Nul doute que son actuelle gratuité (en lieu et place des 13 euros habituellement demandés sur Steam) permettra de compenser ce menu désagrément.Pour les non-initiés, le titre est récupérable en passant commande sur l'Humble Store. Rien ne sera facturé, seule une clé Steam du jeu sera communiquée par mail à l'« acheteur ».Notez enfin queest également déblocable gratuitement en ce début janvier, mais cette fois sur le récent Epic Games Store.