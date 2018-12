Doomba : ou comment créer un niveau de Doom, avec un aspirateur Roomba

Roomba + Doom = Doomba

Si vous êtes à la pointe de la technologie, peut-être avez vous déjà fait l'acquisition d'un aspirateur connecté Roomba de la gamme iRobot. Des aspirateurs autonomes, à contrôler à distance depuis une application mobile, qui se chargent d'aspirer votre intérieur (logique), mais aussi de cartographier ce dernier, afin d'améliorer leur efficacité, et éviter de se cogner à chaque coin de mur.Chaque aspirateur Roomba enregistre donc diverses données liées à votre aménagement intérieur, et un expert en jeux vidéo, Rich Whitehouse, a eu l'excellente idée d'utiliser ces données de localisation, pour créer des niveaux de Doom. Baptisée "Doomba", cette fonction permet donc de générer un niveau du célèbre jeu de 1993, qui va s'inspirer directement de votre salon, de votre chambre à coucher, de votre cuisine...Evidemment, rien d'officiel ici, il ne s'agit aucunement d'une application signée iRobot, mais plutôt d'une petite démonstration de la part d'un amateur de jeux vidéo. Le tout fonctionne directement depuis un PC, qui se charge de détecter l'aspirateur Roomba sur le réseau domestique. Il enregistre ensuite ses mouvements et collecte les différentes données, qui sont enregistrées dans un fichier. Il suffit ensuite de transférer ce fichier dans Doomba pour le convertir en une map pour Doom." déclare le programmeur. Toutes les informations concernant Doomba sont à retrouver à cette adresse (en anglais)