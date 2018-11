Obsidian dévoilera un RPG inédit durant les Game Awards 2018

© Obsidian Entertainment

Il ne devrait pas s'agir d'une exclusivité Xbox

C'est sur son site officiel que le studio a mis en ligne une grosse publicité dans le but de promouvoir l'annonce qui sera faite dans la nuit du 6 au 7 décembre. Il s'agira bel et bien d'un RPG créé par Tim Cain ainsi que Leonard Boyarsky. Si ces noms ne vous disent rien, ils sont pourtant à l'origine de la célèbre saga Fallout. Cependant, il n'est ici pas question d'un nouvel opus de la saga post-apocalyptique puisqu'elle appartient maintenant à Bethesda Softworks.Malgré le fait qu'Obsidian soit récemment passé sous le giron des Microsoft Studios, ce nouveau jeu sera édité par Private Division, un label créé par Take-Two Interactive dans le but d'éditer les titres des plus grands studios indépendants. Ainsi, il est fort possible que cette nouvelle licence débarque sur la plupart des machines actuelles.Pour terminer, quelques artworks ont également été mis en ligne par Obsidian. Visiblement, l'ambiance steampunk devrait être de la partie et les différents messages laissent penser que l'aventure se déroulera dans l'espace. Rendez-vous le 7 décembre prochain à partir de 2h30 pour découvrir le jeu lors des Game Awards 2018.