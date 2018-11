Alien Blackout sera présenté lors des Game Awards 2018

© 20th Century Fox

Des révélations lors des Games Awards ?

Un nouvel opus Alien qui, contrairement à « Isolation », devrait se focaliser sur l'action

Un opus inédit semble être en préparation et l'annonce officielle ne devrait plus tarder, surtout qu'un événement majeur aura lieu la semaine prochaine.Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018 à 2 h 30 du matin, heure française, la cérémonie des Game Awards se tiendra en Californie. Cette émission, qui sera diffusée sur YouTube et Twitch, récompensera les meilleurs jeux de l'année divisés en plusieurs catégories.En plus de cela, cette soirée propose est l'occasion de découvrir des avant-premières. Quelques belles annonces avaient été faites durant l'édition précédente commeAinsi, d'autres présentations inédites seront de la partie la semaine prochaine. Plusieurs bruits de couloirs mentionnent qu'un certainfera une apparition lors de ces Game Awards 2018. La 20th Century Fox a déposé la marque récemment et aucun nouvel épisode n'a été dévoilé depuis plus de 4 ans.En 2015, la 20th Century Fox avait racheté un studio américain nommé Cold Iron, afin de. D'après le site officiel de l'entreprise , il s'agit d'un jeu de tir qui sortira sur consoles comme sur PC. Il s'agit des seules informations connues pour le moment, mais nous en saurons peut-être plus à partir de la semaine prochaine.D'autres annonces sont attendues pour cette cérémonie des Game Awards 2018. Le producteur du showa promis de belles présentations lors de cette soirée et des noms prestigieux y sont attendus comme un certain