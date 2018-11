Fortnite : 1 million de dollars en jeu pour le tournoi Winter Royale

Un tournoi Winter Royale ouvert à tous

Depuis une récente mise à jour, Fortnite propose des événements réguliers, avec des tournois virtuels permettant (entre autres) aux meilleurs de se qualifier directement pour la Fortnite World Cup 2019, via un "Showdown Royale" basé sur ce nouveau système.Ce dernier sera également utilisé dans quelques jours pour un nouvel événement de test, qui aidera Epic Games à recueillir des informations précieuses afin de mieux préparer le véritable processus de sélection l'an prochain. Cet événement de test sera divisé en deux parties, avec les qualifications du Winter Royale dans un premier temps, et la finale du Winter Royale. Il proposera un cashprize total de 1 million de dollars.Un tournoi ouvert à tous, et dont les qualifications auront lieu ce week-end, soit les 24 et 25 novembre. Les meilleurs concurrents de chaque région (Amérique du Nord et Europe) seront examinés, puis ceux qui seront admissibles seront invités à participer à la finale du Winter Royale dans leur région. Les meilleurs joueurs peuvent d'ores et déjà bloquer les dates du 30 novembre et 1er décembre, puisque c'est à cette période que se déroulera la grande finale européenne.