Star Citizen : un évènement Free Fly pour essayer le jeu gratuitement

Une semaine pour jouer gratuitement à Star Citizen

Source : Site officiel Star Citizen

C'est un double anniversaire qui attend les fans de. Il y a cinq ans débutait le financement participatif de ce MMO de simulation spatiale, qui a maintenant atteint les 200 millions de dollars récoltés et 2 millions de donateurs Et ce n'est pas tout :, la première planète explorable du jeu, vient aussi d'être mise en ligne en ce mois de novembre.Pour l'occasion, les joueurs pourrontlors de l'évènement Free Fly. Chaque jour, un équipementier différent sera mis en avant et tous ses appareils pilotables, du petit chasseur monoplace au monstrueux transporteur bardé d'armes.D'autres surprises attendent les pilotes de la première heure, avec diverses promotions dans le magasin en ligne et des évènements sur le site officiel. Faites chauffer les réacteurs, préparez vos équipages et en route pour Hurston !