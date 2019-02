La version Switch de Civilization VI fait l'impasse sur le multijoueurs en ligne

Civilization VI amputé de l'un de ses plus gros atouts



Capture d'écran de la page eShop de Civlization VI sur Switch. © WinneonSword, Reddit

Seuls 4 joueurs pourront s'affronter en multijoueurs local. C'est en tout cas ce qu'affirme la fiche technique du jeu sur le Nintendo eShop, et également ce que confirme 2K Games , l'éditeur du jeu de Firaxis, à Eurogamer.Les jeux de conquête imaginés par Sid Meier ont toujours rencontré beaucoup de succès en ligne. C'est donc un pan important du jeu qui manquera à l'appel de la sortie desur Switch, le 16 novembre prochain.Le message de WinneonSword sur Reddit , à qui l'on doit cette découverte, en dit long sur son désarroi à l'idée ne pas pouvoir s'adonner à son jeu favori de la même manière sur la console de Nintendo que sur Mac ou PC. «», confesse le redditeur, arguant ensuite que le multijoueur en ligne était son mode de jeu favori sur les précédents volets du jeu sur PC.Pourtant les réactions à cette annonce sont plus nuancées que ce à quoi on pourrait s'attendre en pareilles circonstances. Une majorité de réponses pointe en effet vers le contenu déjà conséquent en solo. Notons par ailleurs que les versions iPad et iOS de Civilization VI ne disposent pas non plus d'un mode multijoueurs en ligne, et ne proposent que des affrontements à 4 au sein d'un même réseau Wi-Fi.Pour autant, faut-il accepter sans broncher l'absence d'une fonctionnalité majeure au sein d'un jeu (sorti, rappelons-le, en 2016) vendu 59,99€, et dépourvu de son extension Rise & Fall ?