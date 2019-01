Usain Bolt bientôt ajouté dans Fifa 19 ?

Usain Bolt veut devenir joueur de foot

Le Jamaïcain Usain Bolt, athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques et détenteur du record absolu sur 100 m (9,58s) est au cœur de l'actualité.Le sportif a mis un terme à sa carrière de sprinteur en 2017, mais souhaite se reconvertir dans le football. Le monde du ballon rond attire depuis plusieurs années Bolt. Il n'a jamais caché son intention de se reconvertir un jour dans une autre discipline sportive, et a souvent évoqué le football comme priorité.Aujourd'hui, Usain Bolt est à l'essai avec le club des Central Coast Mariners, en A-League (Australie).Il s'agissait d'une première apparition mais aucun contrat n'est pour le moment signé entre le club et le joueur. Si le Jamaïcain signe un contrat avec le club, il devrait logiquement être modélisé dans, et apparaître dans la prochaine mise à jour du titre.Si Usain Bolt arrive dans Fifa 19, il faut s'attendre à ce que ce dernier possède une carte très intéressante, notamment en vitesse. Adama et Mbappé, les deux joueurs les plus rapides du jeu (avec une note de 96) pourraient être dépassés par Bolt.