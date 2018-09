Fortnite, nouveau repère des prédateurs sexuels ? 24 hommes arrêtés aux USA

Fortnite apprécié aussi des prédateurs sexuels...?

Le jeu phénomènen'en finit plus de faire parler de lui. Après l'annonce de la saison 6, l'ouverture d'une bêta multiplateforme sur PS4 , ou encore divers faits divers liés à la pratique du jeu signé Epic Games, voilà que les autorités américaines craignent de nouvelles dérives.En effet, la police du New-Jersey a procédé à l'arrestation de plus d'une vingtaine d'hommes suspectés d'utiliser Fortnite pour approcher de jeunes joueurs.Les autorités précisent qu'il n'y a pas un seul et unique type de prédateur sexuel, rappelant que l'une des personnes arrêtées récemment est un sergent de la police du New-Jersey. On recommande également aux parents de se méfier d'applications comme Wishbone, Discord ou même Tumblr, ces dernières étant particulièrement appréciées des personnes récemment interpellées.Des prédateurs sexuels qui n'hésitent donc pas à profiter de la popularité de Fortnite, et des messages privés, pour approcher leurs proies de manière plus sournoise que via un réseau social, par exemple. En jouant à Fortnite, les prédateurs peuvent ainsi plus facilement nouer une relation de confiance avec les plus jeunes.Des arrestations qui ont évidemment fait réagir de nombreux parents. Si certains prennent quelques précautions, comme laisser l'ordinateur ou la tablette toujours à portée de vue, ou vérifier que leurs enfants n'utilisent pas leurs nom et prénom ou n'uploadent pas la moindre photo, d'autres avouent ne pas vérifier l'activitéde leur cher bambin. Un Fortnite qui, rappelons-le, est gratuit et disponible sur toutes les consoles du marché, sans oublier les ordinateurs, les smartphones et tablettes.