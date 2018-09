WoW Classic sera jouable à la Blizzcon 2018 (même pour ceux qui n’y sont pas)

Un accès limité à deux zones

Attendu de longue date par les fans du MMORPG de Blizzard, il aura fallu patienter jusqu'à la2017 pour que l'éditeur officialise la chose.Et si l'on a plus vraiment entendu parler dedepuis, les participants de l'édition 2018 de la Blizzcon auront la chance de pouvoir retourner dans l'Azeroth d'antan pendant quelques jours.Cette nouvelle excitante s'accompagne néanmoins de quelques restrictions. Encore en développement, cette démo de WoW Classic ne laissera les détenteurs d'un ticket naviguer que dans. Une pour la Horde, une pour l'Alliance.Invités à «», les joueurs disposant d'un ticket virtuel (facturé 39,99€) pour la Blizzcon 2018 pourront accéder à la démo dès la fin de la cérémonie d'ouverture de la convention, leOutre ce produit d'appel particulièrement tentant, le ticket virtuel de la Blizzcon vous permet de suivre un flux vidéo en direct pendant tout l'événement, et de récupérer quelques goodies virtuels pour les jeux Blizzard., la septième extension de World of Warcraft, est sortie le 14 août dernier.