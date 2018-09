Fortnite séparerait bientôt les joueurs en fonction de leurs périphériques de jeu

Clavier vs clavier et manette vs manette

L'inégalité des périphériques

Si l'une des raisons pour lesquelles on aime Fortnite est la possibilité qu'il offre de voir s'affronter des joueurs de diverses plates-formes, il est bon de savoir que cette diversité pourrait bien disparaître sous peu.En effet, JustMooney1, community manager du désormais célèbre battle royale, a récemment indiqué sur Reddit que les développeurs du jeu travaillaient actuellement sur un moyen de ne voir s'affronter que des joueurs utilisant les mêmes périphériques. Comprenez par là que prochainement, si vous jouez à la manette, il ne sera potentiellement plus possible de tomber contre des adversaires jouant à l'aide d'un clavier et d'une souris.Bonne ou mauvaise nouvelle, on vous laisse choisir votre camp.En outre s'il est vrai que pour beaucoup de joueurs, l'utilisation d'une souris permet de viser bien plus facilement qu'une manette, cette future fonctionnalité risque bien de mettre un sacré coup au cross-play sur Fortnite. Toutes les consoles ne permettant pas d'utiliser un clavier dans les meilleures conditions (contrairement au PC/Mac).À l'heure actuelle, seule la PS4 supporte officiellement les contrôles de Fortnite à l'aide d'un clavier et d'une souris.Pour les possesseurs d'Xbox One, il faut pour l'instant passer par un adaptateur tiers, Microsoft étant toujours en train de travailler à la prise en charge officielle de ces périphériques...