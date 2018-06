Les utilisateurs de Qwant Junior pourront jouer aux jeux vidéo de Blacknut

De quoi s'occuper pendant les grandes vacances

Modifié le 01/06/2018 à 17h20

L'annonce a été faite via un communiqué de presse., moteur de recherche sécurisé pour les enfants, vient de passer un partenariat avec la plate-forme française de jeux vidéo sans téléchargement, afin de permettre à ses utilisateurs âgés de 6 à 12 ans de pouvoir profiter gratuitement de l'intégralité du catalogue de la plate-forme de jeux vidéo jusqu'à 2 heures par semaine. Une initiative qui, d'après Qwant, offre désormais la possibilité aux enfants de pouvoir accéder auLancé en 2015, Qwant Junior est un moteur de recherche spécialement pensé pour les enfants et dont les résultats sont filtrés afin de les protéger des contenus web susceptibles de heurter leur sensibilité (violence, pornographie, consommation de produits illicites, etc.) tout en s'efforçant de mettre en valeur les contenus jugés pédagogiques.C'est dans l'optique d'offrir aux plus jeunes un environnement ludique que le moteur de recherche s'est rapproché de Blacknut, un service de jeux vidéo à la demande, pour leur permettre un accès exclusif à l'intégralité du catalogue des jeux correspondant à leurs âges, pour une durée pouvant aller jusqu'à deux heures hebdomadaires., explique ainsi Jean-Baptiste Piacentino, directeur général adjoint de Qwant.De son côté, Oscar Barda, Directeur éditorial de Blacknut déclare :Reste à savoir si cette belle initiative saura trouver ses adeptes. D'après Qwant, ce partenariat résulte notamment d'un grand nombre de demandes de parents et d'enfants souhaitant pouvoir accéder à des jeux vidéo pendant la période des grandes vacances à venir.