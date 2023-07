Bonne idée ou véritable dystopie ? Le PEGI américain veut scanner le visage des joueurs pour vérifier leur âge

Depuis de nombreuses années, les jeux vidéo sont soumis à des limites d'âge, plus ou moins respectées par les parents et les enfants, tant il peut être difficile ou peu pratique d'en restreindre l'accès quand cela est nécessaire. Cependant, les technologies évoluent rapidement et des solutions pourraient rendre ce processus plus facile.

C'est du moins la promesse de Yoti. L'entreprise londonienne développe des solutions de reconnaissance faciale, dont l'une est capable de déterminer l'âge d'une personne à partir d'un selfie, et c'est cette dernière qui intéresse l'ESRB. Dans sa demande faite auprès de la FTC et rapportée par Gizmodo, l'agence propose de l'utiliser en complément des systèmes de vérification de l'âge déjà en place ou prochainement déployés par certains services et gouvernements.

Pour l'instant, il n'est pas prévu d'utiliser l'outil pour empêcher les enfants d'acheter des jeux dont la classification est restrictive. « Si un joueur ou un utilisateur souhaite s'inscrire à un nouveau service et qu'il a moins de 13 ans, il lui sera demandé de fournir l'adresse électronique de ses parents pour y accéder », explique un porte-parole de l'ESRB. Les internautes seraient invités à soumettre un selfie à Yoti, lequel serait en mesure de déterminer leur âge avec précision en près d'une seconde. Selon le cas, un courriel ou une notification permettra à un parent de donner son accord pour que l'enfant puisse créer un compte ou non.