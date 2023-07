Cet anime célèbre va bientôt devenir un jeu vidéo sur PC et smartphone

One Punch Man intéresse beaucoup de monde. En 2020, Bandai Namco proposait One Punch Man: A Hero Nobody Knows, un jeu de combat qui n'aura que peu convaincu les foules. Finalement, c'est Crunchyroll, avec sa branche Crunchyroll Games, qui annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle adaptation vidéoludique du manga/anime culte. La firme, surtout connue pour sa plateforme de diffusion d'animes, s'est associée à l'éditeur Perfect World pour l'occasion.