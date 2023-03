Scans de mangas : l'éditeur de L'Attaque des Titans va lancer une app

Kodansha a-t-il voulu suivre l'exemple de son rival de toujours, Shueisha ? L'éditeur historique de One Piece propose en effet depuis 2019 une application et un site web MANGA Plus à travers lesquels il publie les derniers chapitres de ses grands titres, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Un peu seul sur ce créneau, MANGA Plus va dorénavant devoir cohabiter avec l'application K Manga, que Kodansha lancera le 10 mai prochain. Cette application devrait vite trouver son public, avec quelque 400 titres qui seront proposés ainsi que les nouveaux chapitres des séries les plus populaires de l'éditeur.

Pour comprendre à quel point la nouvelle est importante, il suffit de citer quelques-unes des œuvres que tient entre ses mains le groupe japonais : L'Attaque des Titans, Tokyo Revengers, Blue Lock, Fairy Tail et autres Ghost in the Shell appartiennent notamment au catalogue de la vieille maison.