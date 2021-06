Asus ROG sort son premier manga dédié au... streaming ! Découvrez les premiers chapitres

Reboostée par son grand-frère Gab et par une visite à la FNAC (partenaire de ROG sur ce manga), sur fond d'événement gaming, Anna décide alors de se lancer dans le streaming. Son but ? Devenir la plus grande streameuse gaming de la planète ! Les débuts sont difficiles et les viewers rares, au point de presque lui faire perdre la flamme. Mais le "raid" (une opération qui consiste à envoyer tous les spectateurs de sa page sur celle d'une chaîne choisie en cours de diffusion) d'un célèbre streamer va lui offrir un coup de boost, tant psychologique que statistique. La route sera longue, mais Anna se prépare pour un grand événement organisé par Asus ROG et qui pourrait changer sa jeune vie de streameuse : les ROG Masters.