Eden : à la recherche du paradis au cœur d'une pandémie

Sauf que, et nous l’apprendrons bien vite, Enoa et Hana ne sont pas seuls sur Terre. Malgré des années de souffrance, les humains sont toujours là, bien qu'en nombre considérablement réduit. Nos deux protagonistes en font l'amère expérience lorsqu’un hélicoptère atterrit sur leur île et qu’une fusillade se déclenche. Un avant goût pour eux d'une société désormais rongée par la corruption et les luttes de pouvoir.



Le premier tome d’Eden démarre avec un prologue très bien pensé. Les traces de la tragédie sont toujours là, mais tout est calme et paisible. Nos protagonistes passent le temps comme ils le peuvent en célébrant des fêtes qui n’existent plus et en cultivant des légumes qui peinent à les nourrir. Ce prologue se démarque en fait nettement du reste de l'œuvre, riche en action et parfois carrément trash.