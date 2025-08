Le marché des imprimantes jet d’encre milieu de gamme exige un subtil équilibre entre coût à la page et qualité des tirages. À ce titre, l’Epson EcoTank ET-2876 s’en sort avec les honneurs : tirages photo convaincants, connectivité Wi-Fi et USB stable, et un scanner capable.

On s’interroge tout de même sur la taille minimaliste et la praticité très relative de l’écran LCD. Heureusement, l’imprimante, compatible Android et iOS, se pilote aisément grâce à des applications bien conçues, qui simplifient aussi les opérations de maintenance. L’impression d’une photo d’identité, de la prise de vue au tirage, se réalise ainsi en quelques secondes seulement.

Ajoutez à cela des nuisances sonores très contenues, un système de bouteilles d’encre économique et une vitesse d’impression satisfaisante, et vous obtenez un produit quasi sans faute. Dans un monde idéal, elle proposerait aussi l’impression recto verso automatique. Dans le nôtre, elle reste une excellente solution tout-en-un… à moins de 200 €.