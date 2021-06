Asus : le ROG STRIX G15 propulsé par un Ryzen 9 et une Radeon RX 6800M fuite, signalé à 1950 euros en Europe

En ce qui concerne la VRAM, Microaid évoque 16 Go de mémoire GDDR6, IceCat 12 Go. Il s’agit assurément de la deuxième option, la première étant incompatible avec un GPU Navi 22. A priori, cette Radeon RX 6800M aurait donc 12 Go de GDDR6 sur un bus de 192 bits et une vitesse mémoire de 14 Gbit/s ; en résulterait une bande passante de 336 Go/s. Le TGP serait de 146 W.