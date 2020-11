Découvrez Mars en planète bleue avec ARIA

Dans ARIA, du moins au début, on ne s’intéresse pas spécialement à la Terre et à ce qu’elle est devenue. On sait que Venise a été engloutie, mais on se concentre surtout sur cette planète Mars où il fait bon vivre. En ce sens, le récit traite de thématiques similaires à celles de Carbone & Silicium ou encore de Soon, mais d’une façon radicalement opposée. Et c’est finalement l’un des intérêts de la science-fiction : proposer différentes visions du futur, et s’autoriser, pourquoi pas, à rêver !



Vous aimiez la série animée ARIA ? Sachez que le manga va avoir droit à un long-métrage, prévu pour 2021. Bref, c’est le bon moment pour découvrir ou redécouvrir cette licence pleine de Soleil et de bonne humeur.