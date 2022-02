Crunchyroll, le service de streaming dédié aux animes, débarque sur Nintendo Switch

Fort de nombreux partenariats, le service Crunchyroll (propriété de Sony) propose depuis un moment déjà de regarder des centaines d'animes sur de nombreuses plateformes (desktop, iOS et Android, consoles PlayStation et Xbox, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV et Chromecast). Mais pour ceux qui en voudraient toujours plus, la plateforme de streaming dispose désormais d'une application Nintendo Switch dédiée.