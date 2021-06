Knockout City : déjà 5 millions de joueurs pour le jeu de dodgeball d’Electronic Arts

Ainsi, ce sont pas moins de 5 millions de joueurs qui se sont laissés tenter par la proposition originale et amusante, au look coloré et à l’ambiance loufoque, d’Electronic Arts. D’abord lancé sur le modèle économique du free-to-start, c’est-à-dire gratuit pendant 10 jours, Knockout City est désormais jouable gratuitement jusqu’au niveau 25 sur PC, Switch, PS4, One, PS5 et Xbox Series X |S.

Electronic Arts a également profité du communiqué pour indiquer que des centaines de milliers d’équipes ont été formées, que plus de 500 millions de KO ont été recensés et que le jeu comptabilise déjà des millions d’heures de streaming. À titre d’exemple, le jeu a rassemblé plus de 167 000 spectateurs lors de son lancement.