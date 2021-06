Ratchet & Clank: Rift Apart se dotera d'un mode ray tracing à 60 fps

Avec l’avènement des consoles de milieu de génération (soit la PS4 Pro et la Xbox One X), différents modes de rendu sont désormais proposés sur les jeux à gros budget. Traditionnellement, nous retrouvons un mode graphique qui met l'accent sur les détails et les effets, le tout en 4K native à 30 fps. D'un autre côté, il y a logiquement le mode priorisant les performances avec un framerate à 60 fps et une résolution revue à la baisse.