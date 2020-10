La saison 2 de Fall Guys débarque avec de nouveaux modes de jeu et niveaux

Ce patch d'introduction à la saison 2 comprend quatre nouveaux niveaux, ce qui devrait offrir un peu plus de variété et permettre d'éviter de tomber toujours inlassablement sur la même carte partie après partie. Les nouveaux joueurs vont cependant avoir besoin plus de temps pour s'adapter et se mettre à niveau avec ce contenu supplémentaire.

Cette saison 2 tourne est centrée sur la thématique médiévale. Au programme : chevaliers, paladins, dragons, châteaux, armes de guerre, pièges et magie. A noter que si le contenu est là, il faut encore un peu patienter avant que le « ladder » ne passe en saison 2.