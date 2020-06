Beyond a Steel Sky sort sur Apple Arcade et le mois prochain sur PC

La sortie Steam - seul revendeur concerné sur PC ? - devrait intervenir dans le courant du mois de juillet, même si la page dédiée au titre conserve pour le moment un bien plus flou « coming soon ».

Rappelons que Beyond a Steel Sky est un jeu d'aventure dans lequel on contrôle Robert Foster, héros de Beneath a Steel Sky déjà développé par Revolution Software, il y a vingt-cinq ans.

Robert Foster est chargé de retrouver un enfant kidnappé et les premiers indices le conduisent tout droit à Union City, déjà théâtre du précédent opus. La ville a bien changé d'autant plus que Beyond a Steel Sky s'appuie sur une réalisation entièrement en 3D à base de cell-shading.