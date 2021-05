Le studio à l'origine des jeux TimeSplitters se reforme et promet une suite

Un petit retour en arrière s’impose. Après le succès de TimeSplitters: Future Perfect en 2005, Free Radical Design accuse le coup d’une mauvaise réception de sa nouvelle licence Haze (PS3) et de l’annulation d’un projet de jeu Star Wars. Alors fragile, l’entreprise se déclare en faillite en 2008. Mais une majorité des effectifs est sauvée par un certain Crytek, qui renomme le studio (ou ce qu’il en reste) Crytek UK.

Mais Crytek a également souffert de difficultés financières, et sa succursale britannique dut être fermée. Les employés d’alors sont finalement transférés au sein d’une nouvelle entité baptisée Dambuster Studios, créée par Koch Media. On doit à ce studio les jeux Homefront: The Revolution et Chorus. Le studio est également au travail sur le serpent de mer Dead Island 2.