Flashback officialise son come-back avec un nouvel opus

C'est en 1992 que Flashback est sorti sur Amiga. Véritable succès à l'époque, le titre réalisé par le français Paul Cuisset avait été acclamé par les critiques et les joueurs pour son univers futuriste ainsi que ses mécaniques de gameplay très efficaces mêlant plateformes et phases d'action. Cet épisode a été suivi d'une suite intitulée Fade to Black en 1995 avant qu'Ubisoft ne sorte un remake (hélas assez oubliable) du premier jeu en 2013.