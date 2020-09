Ubisoft donne des nouvelles rassurantes pour Beyond Good & Evil 2

Ce n'est pas tout puisque Ubisoft déclare que l'équipe en charge du développement continue de s'agrandir. Récemment, le studio Ubisoft Paris est venu apporter son soutien à la création du jeu. Enfin, l'éditeur espère partager plus d'informations avec les joueurs et montrer du gameplay en 2021. Il ne nous reste plus qu'à patienter.