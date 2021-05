Zelda Skyward Sword HD : la téléportation libre dans le jeu nécessitera l'achat d'un Amiibo

En utilisant cet Amiibo, le joueur pourra téléporter Link à volonté entre la terre et le ciel (même depuis les donjons) sans avoir à passer par les stèles dispersées à travers le monde du jeu. Une façon plus simple et rapide de se mouvoir qui est donc payante... The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et la figurine sortiront le 16 juillet 2021.