Skate : le prochain opus de la licence est développé par Full Circle

Philips a embrassé l’OLED, depuis quelques années et renouvelle ses gammes de téléviseur chaque année. Tous les modèles sortis ces derniers mois sont semblables dans leurs possibilités vidéo. C’est l’esthétique et la section audio qui les différencient. Le 55OLED855 représente donc le meilleur de l’OLED vu par Philips. Il est équipé d’un processeur P5 associé à de l’intelligence artificielle pour délivrer des images les plus réalistes possible.