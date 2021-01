Biomutant, le RPG édité par THQ Nordic, annonce sa sortie pour le mois de mai

Annonce en août 2017 durant la Gamescom, Biomutant aura été avare en informations et en vidéos visant à assurer sa promotion. Pourtant, cela n'empêchera pas le titre de débarquer le 25 mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC (également jouable sur PS5 et Xbox Series X|S). Les développeurs promettent de montrer de nouvelles choses dans les jours et semaines qui viennent.