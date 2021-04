Oxenfree 2: Lost Signals s'annonce sur PC et Switch pour cet automne

La dernière fois que l'on entendait parler de l'excellent jeu narratif Oxenfree , c'était en janvier dernier quand l'on apprenait qu'il serait adapté sous la forme d'une série TV. Mais aujourd'hui, c'est via l'événement Indie World dédié aux futurs jeux Switch que l'acclamé titre de 2016 revient sur le devant de la scène. En effet, une suite surprise n'arrivera pas plus tard qu'à l'automne prochain sur PC et sur la console de Nintendo : Oxenfree 2: Lost Signals.

Après le plus anecdotique After Party, Night School Studio revient donc à son précédent amour. D'autant que le scénario de cette suite se déroulera cinq ans après les événements vécus par Alex et ses amis. Il s'agira cette fois d'incarner Riley, une chercheuse de retour dans sa ville natale de Camena, et il sera question d'une étrange fréquence radio…

Notons enfin le fait que cette fois MWM Interactive s'occupera de la publication, assurant ainsi un texte en français dès le lancement.