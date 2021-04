Jak & Daxter : pas de nouveau jeu pour l’instant, d’après le co-directeur de Naughty Dog

Cela fait douze ans ans que les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir un nouvel épisode. La dernière fois que Naughty Dog travaillait sur la licence, il s’agissait d’un titre PSP finalement annulé et dont les cendres, confiées au studio High Impact Games, ont donné naissance à Jak and Daxter: The Lost Frontier en 2009. Ce projet avait été mis de côté à l’époque en raison de la conception de The Last of Us par Neil Druckmann.

Ce dernier annonçait d’ailleurs, le mois dernier, travailler à plusieurs projets, dont un remake du premier The Last of Us sur PS5 , et demandait encore un peu de patience aux fans avant d'en dévoiler davantage. Mais si l’on s’en tient aux propos d’Evan Wells, il est malheureusement trop tôt pour espérer une révélation surprise à propos de la licence Jak & Daxter.