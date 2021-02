Affaire GameStop : les boursicoteurs défendent leurs arguments devant le Congrès

Si on comprend sur le plan symbolique la démarche des amateurs boursiers, le Congrès veut déterminer si, sur le plan juridique cette fois, on peut qualifier l'événement de délit d'initié, ou de manipulation de cours. Et les boursicoteurs seront sans doute mis à mal par les témoignages "adverses", les fonds Citadel et Melvin Capital partiront très certainement en croisade pour défendre la pratique de la vente à découvert d'actions, particulièrement décriée et qui, selon certains responsables politiques, serait un vrai outil de manipulation du marché.