Après Elgato, Corsair rachète Visuals by Impulse pour asseoir sa position dans le streaming

Comme le souligne Corsair dans son communiqué, Visuals by Impulse rejoindra son portfolio sous la marque Elgato, rachetée il y a deux ans et demi. Fondé en 2015, le groupe emploie actuellement une petite cinquantaine de personnes et se révèle central dans le milieu du streaming pour donner aux créatifs les éléments graphiques dont ils ont besoin afin de personnaliser leur chaîne YouTube ou leurs streams. Un point qui compte aussi pour beaucoup dans l'accroissement de leur base de viewers et de fans.

VBI jouit ainsi d'une solide réputation et compte parmi ses clients quelques-uns des plus grands noms du streaming, mais aussi des organismes d'e-sport ou même des marques de produits gaming et high-tech. En tout, le groupe a déjà fait affaire avec plus de 200 000 créateurs de contenus. Une popularité dont Corsair saura sans nul doute profiter pour affermir les positions de sa filiale Elgato.