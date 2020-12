Destiny 2 : la version optimisée PS5 et Xbox Series X | S est disponible

Les joueurs PS5 et Xbox Series X | S peuvent maintenant profiter de l'expérience Destiny 2 dans les meilleures conditions possibles. En effet, Bungie a déployé la mise à jour next-gen tant attendue qui vient booster la résolution, le framerate et d'autres paramètres sur ces machines. Bien entendu, les utilisateurs PS4 et Xbox One ayant acheté des DLC peuvent effectuer la mise à niveau sans aucuns frais supplémentaires.