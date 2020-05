Une démo jouable pour le remaster de System Shock

Non, bien sûr, il n'est pas question de la démo jouable du jeu originel publié en 1994 par Looking Glass Studios. La démo en question concerne le remaster en cours de production chez Night Dive Studios et dont la sortie est espérée au cours du second semestre de cette année 2020.

La démo jouable, elle, est disponible sur les plateformes GOG et Steam, à vous de choisir, et nécessite un peu plus de 3 Go d'espace disque.

Notez qu'il s'agit bien d'une démo du remaster en cours de production et non de l'Enhanced Edition publiée il y a déjà cinq ans.