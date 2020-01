Le remake de System Shock se dévoile dans une longue vidéo de gameplay

Une ambiance sombre à souhait

Source : TechPowerup.

Prévu pour l'année 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, voici les premières images de la version pré-alpha du titre, qui doit son existence au financement participatif.Night Dive Studios nous plonge dans l'enfer de la station spatiale Citadelle, sous contrôle d'une intelligence artificielle aux ambitions pour le moins inquiétantes.Dans cette séquence de 87 minutes, on peut avoir un bon aperçu du jeu, originellement publié en 1994. Séquences de combat, inventaire, plans de la station aux allures de labyrinthe, toute l'ambiance glauque et la direction artistique se dévoilent. Et le rendu est plutôt satisfaisant, malgré des collisions compliquées et des graphismes, notamment au niveau des monstres, parfois décevants.Rappelons que le développement de ce remake a connu de nombreux aléas. Après avoir été financé de manière participative à hauteur de 1,2 millions d'euros en 2016, le titre avait été mis en pause par les développeurs pendant de longs mois.